差估署：上半年逾1.2萬伙私樓落成　創過去十八年同期新高

私人住宅供應到位。據差估署公布《香港物業報告—每月補編》，2022年6月私人住宅落成量錄902伙，較5月份的1,183伙，回落23.7%，不過今年上半年私樓落成量已錄得12,064伙，料創2004年後、過去十八年的同期新高。

上半年私樓落成量共錄12,064伙，較去年同期8,961伙，按年增加34.6%，已達全年私樓預測落成量（22,851伙）的52.8%。

新界私樓落成量8591伙 佔整體71%

按單位面劃分，上半年A類單位（面積約431平方呎或以下）落成量佔最多，有6,484伙、佔整體約53.7%；其次為B類單位（面積約431至752平方呎），涉3,166伙；C類單位（面積約753至1,075平方呎）佔1,156伙；D類單位（面積約1,076至1,721平方呎）佔813伙；E類（面積約1,722平方呎或以上）佔445伙。

至於按地區劃分，私樓新供應仍以新界區佔多，上半年新界區私樓落成量為8,591伙，佔整體落成量約71%，九龍及港島落成量分別為2,237伙及1,236伙，佔整體約18.5%及10.2%。