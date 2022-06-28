差估署：5月份樓價指數按月跌0.34%　今年累挫2.41%

4月份本港樓價曾反彈1%，結束連續3個月跌勢，不過5月份樓價再度轉跌。據差餉物業估價署公布，5月私人住宅售價指數為384.4點，按月跌0.34%；按年則跌2.41%；今年首5個月也同樣累跌2.41%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價按月跌0.44%，按年跌2.4%；大型單位（D、E類）樓價連升2個月，按月升近1.6%，按年則跌約2.9%。

若再細分各類戶型，中小型單位三類戶型全線按月報跌，其中跌幅最多為B類單位（面積431至752平方呎），報371.1點，按月跌幅約0.62%，今年累跌2.68%，按年則挫2.01%。其次為C類單位（面積753至1,075平方呎）報340.7點，按月跌0.29%，今年累跌1.53%，按年則挫1.59%。

至於面積最細的A類單位（面積431平方呎或以下）報425.1點，按月跌0.21%，今年累跌2.25%，按年更下滑3.19%。

5月租金指數持平 今年累挫近3%

大單位方面，D類單位（面積1,076至1,721平方呎）按月上升1.42%，報321.7點，不過今年累挫3.01%，按年則跌2.78%；而面積最大的E類單位（面積1,722平方呎或以上）報313.7點，按月上漲2.02%，不過成交宗數少於20宗。

另外，本港5月私人住宅租金指數按月持平於177.3，按年跌約0.6%。首5個月整體租金累跌近3%。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

萊坊：新盤推售加快 二手樓價受壓

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，雖然五月份官方樓價指數按月下跌0.3%，但由於官方指數主要反映二手樓價，而現時市場積存的購買力需要時間釋放，新盤在短期內會與二手盤競爭，令部分地區二手樓價受壓。最近一兩個月見政府放寬防疫措施後樓市表現開始靠穩，如沒有再次出現大規模爆發疫情而再次收緊防疫限制，下半年樓市氣氛將會明顯逆轉。

他又指出，發展商最近推新盤步伐明顯加快，相信下半年平均每月可達至1,500至2,000宗一手成交，但相信新盤開價不會太進取。又料隨著失業率開始回落，住宅租金或在短期內止跌，下半年略為回穩。

對於加息情況，王兆麒認為，雖然香港主要銀行在下半年有機會上調最優惠利率，但只會影響少部分上車人士或會因加息而不能通過銀行壓力測試，但對市樓整體購買力影響不大。