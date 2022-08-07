消費券︱信和蔡碧林：第三季度商場人流及營業額有望升10%

政府2022消費券計劃第二階段5,000元消費券今日（7日）起分期發放，信和集團預計三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地今日錄得逾88萬人流。

八達通消費滿300元送30元現金券

為帶動商戶生意及刺激本地經濟，信和集團旗下7大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，以及藍灣廣場特別夥拍八達通，於2022年8月5日至31日期間推出「八達通消費賞」，顧客於場內指定商戶以八達通單一消費滿300元或以上，成功登記消費後，即可獲贈30元S現金券一套或30元商場美食現金券。

蔡碧林預計，信和集團三大商場第三季度人流及營業額有望按季提升10%

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，8月暑假是消費市道的黃金檔期，第二階段消費券亦於今天起分期派發，信和集團商場特別夥拍八達通及虛擬銀行ZA Bank，分別推出「八達通消費賞」及「ZA百萬勁抽嘉年華」、「Klook快樂地圖」活動，以多重優惠獎賞吸引顧客消費。

蔡碧林續指，消費券派發首天信和集團三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地的店舖人流及生意有明顯上升。另外，本地餐飲業及零售業逐漸復甦，預計下半年市場消費氣氛繼續保持平穩，料信和集團三大商場第三季度人流及營業額有望按季提升10%。