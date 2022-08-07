7月工商舖買賣按月跌24%　今年單月新低　寫字樓表現最看淡

台海局勢進一步緊張，令中美關係恐趨轉劣，加上踏入加息周期，投資市場觀望氣氛更見濃厚，拖累本港工商舖買賣表現。據中原（工商舖）統計，7月份工商舖買賣表現疲弱，月內僅錄得約337宗成交，按月跌幅約24%，為今年度按月新低。該行認為，經濟及政治局勢持續不明朗，短期內工商舖市況將會持續淡靜，當中寫字樓表現最為看淡。



中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，7月份工商舖買賣僅錄得約337宗成交，為過去七個月新低，與6月份約444宗比較，則下調約24%，而與去年同期比，亦下跌了約46%。7月份成交金額則錄得約48億元，較上月約79.11億元下跌約39%，而與去年同期約147.09億元比較，跌幅達67%。

７月商廈表現最差，僅錄得約44宗成交，按月跌約23%。（蔡偉南攝）

在工商舖三大範疇中，以商廈表現最差，僅錄得約44宗買賣成交，按月跌約23%，為今年度第二新低，涉及金額約4.01億元，較6月約10.02億元急跌近六成，跌幅較整體工商舖為高，反映寫字樓市場買賣交投最受影響。

7月工廈成交量、價俱跌

潘氏續指，投資者入市心態變得更為謹慎，7月份工廈市場共錄得約193宗買賣，對比6月急跌約33%，按年遞減約49%。成交金額與買賣宗數呈同樣走勢，7月錄約15.91億元，按月下跌約48%，較去年7月同期大跌約72%。

至於商舖表現則見平穩，7月買賣宗數約100宗，與過去兩個月相若，不少投資者看好消費券第二期推出可帶動市民消費，從而利好商舖價值。

潘志明認為，台海局勢加劇影響中美關係，令全球政治局面添不明朗因素，加上踏入加息周期，影響部份投資者入市意欲，但政府新班子上場，已落實積極與內地商議通關事宜，加上入境人士可縮短檢疫日期，屆時不少企業決策人可來港，對投資市場有幫助，可望帶動部份工商舖成交落實，成交量將會有所改善，轉趨平穩。