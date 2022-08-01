中原CEO兩年三度沽貨　黃偉雄：樓市上升動力減弱、轉買民生舖

龍頭代理行高層頻頻沽貨，中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄新近以2,280萬元賣出西灣河逸濤灣一伙三房戶。參考黃偉雄過去兩年至少三度沽售住宅物業，套現金額累計近7,000萬元。黃偉雄回覆《香港01》表示，是次賣樓套現後計劃買入民生區商舖收租，又認為踏入加息周期，樓市上升動力明顯減弱。



2280萬高價沽逸濤灣 帳賺1.5倍

黃偉雄新近賣出的單位，為逸濤灣3座中層D室，實用面積865平方呎，三房間隔，屬大單邊兼望筲箕灣避風塘全海景，故以2,280萬元高價易手，逼近屋苑標準分層戶歷史高位，成交呎價約26,358元。翻查資料，黃偉雄早於2007年以908萬元買入此單位，是次易手帳面賺約1,372萬元，升值1.5倍。

過去十五年一直收租 現沽貨轉買舖

黃偉雄回覆《香港01》表示，上述單位於早年以樓花形式買入，過去十五年來一直用作收租，是次賣樓打算換貨，套現轉買入民生區舖位，並以屯馬線沿線地區如土瓜灣為目標。

他認為，目前二線地區舖位呎價較低水，而且新鐵路線開通後，人流增加，新港鐵站附近街道不乏食肆、便利店等民生商戶進駐，普遍租金回報逾3厘或以上，租約年期長達3至5年，「屬穩陣嘅投資」，且較住宅租務更容易管理。他又指，目前香港仍未正式通關，「通關後先入市，舖位肯定冇咁平」。

加息壓力大、個別地區樓價難升

近年頻頻沽出住宅物業，黃偉雄指，目前實際息率約2.5厘，仍屬合理水平，但進入加息周期，短期樓市有壓力，直言上升動力會明顯減少，一眾二手業主亦要進入適應期。他續指，鐵路沿線屋苑有抗跌力，不過部分有大量供應的地區，如啟德或將軍澳樓價料難上升。

翻查資料，黃偉雄近年多次沽出住宅物業，如2020年7月以2,163萬元賣出灣仔萃峯中層B室三房戶，帳面賺436萬元或25%；同年9月又以2,400萬元賣出銅鑼灣美亞美大廈頂層四房戶，帳面賺1,710萬元或2.5倍。合計三次賣樓，黃偉雄至少套現6,843萬元。