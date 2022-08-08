內地客2780萬沽清水灣豪宅四房　慘蝕666萬｜單位直擊

二手市場接連出現蝕讓！其中，不少明星藝人聚居的清水灣豪宅傲瀧，新近錄得一宗勁蝕個案。屋苑一伙四房戶以2,780萬元沽出，較四年前買入價帳面大幅貶值約505萬元，若連同雜費支出，實蝕逾「六球」。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，上述單位為傲瀧1座中層B室，實用面積1,599平方呎，採四房雙套間隔，外望開揚山景，近日連車位以2,780萬元沽出，成交呎價17,386元。據知，單位早前叫價2,900萬元，是次易手減120萬元或4%。從相片可見，單位已經交吉，內部裝修企理。

內地客持有 樓價4年貶值15%

資料顯示，原業主的名字為國語拼音，料為內地人士，於2018年6月分別以3,085.3萬及200萬元買入上述單位及車位，當時總買入價為3,285.3萬元。以最新成交價計算，持貨四年，帳面蝕約505萬元，樓價貶值約15%。

此外，原業主買入上述單位時，繳付134萬元作為稅款，若計及賣出時的佣金支出27.8萬元計算，預計實蝕金額逾666萬元。

多明星藝人聚居 惟頻頻現蝕讓

傲瀧為低密度屋苑，吸引不少明星藝人聚居，包括袁偉豪及張寶兒夫婦、商台DJ少爺占、歌手關智斌、TVB視帝王浩信及周柏豪等均是傲瀧的業主。

不過傲瀧近年頻頻錄得蝕讓成交最勁一宗為今年3月份，屋苑18座高層A室，實用面積1,161平方呎，三房套連工人房間隔，以1,998萬元成交，成交呎價17,209元。帳面蝕535萬或23%，連同雜費等料實蝕約655萬元。