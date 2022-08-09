政黨倡免除內地客買家印花稅　施永青：有些人或擔心樓市大跌

行政會議召集人葉劉淑儀今日指，新民黨將在新一份《施政報告》諮詢期內提出建議考慮免除中國購房者在港買樓的買家印花稅。中原集團創辦人施永青認為，當初推出「辣招稅」限制主要是為防止大量內地資金流入、扭曲香港樓市，對於考慮免除內地買樓人士的稅款，施永青估計，有些人或擔心樓市的資金流入不足，如樓市大跌帶來的破壞力或引致通貨收縮，甚至「資不抵債」的債務危機，故想為樓市尋找新資金。



恐樓市大跌 欲尋找新資金

疫情下，今年上半年香港樓價累跌3.4%，同時住宅印花稅的收入亦較去年同期跌逾三成。對於有倡議放寬針對內地買樓人士的「辣招稅」，施永青指，「如果情況好就唔會考慮依類措施，樓市好、有上升動力，政府先至會出招壓抑，如果到政府放寬辣招，就反映市場唔夠動力，市況差先至會撤辣。」

陳永傑：唔減辣等同「已退燒仍食退燒藥」

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，一系列的樓市「辣招」重稅都是在香港以及全球經濟繁榮時所誕生，但一場新冠肺炎，全球經濟受考驗，香港的經濟亦已兩季出現負增長，現時仍不因應市況從新審視辣招稅的存在價值，「等同已退燒仍食退燒藥」，屆時要政府出手救市，社會付出的成本將不堪設想。

近期市場出現不少減價、蝕讓盤，陳永傑認為，部份是因為經濟下行，業主們需要賣樓套現自救，因為物業是最佳的套現工具，因此不少業主寧願要付額外印花稅（SSD）仍選擇蝕錢賣樓。他建議政府重新檢視一系列的樓市辣稅，除SSD外，如美國進入加息期、香港亦快將跟加息的情況下，壓力測試是否需要適度調整。

中原地產陳永傑指，若不因時制宜，適度調整辣招，將重蹈97年的大跌市，後果堪虞。

陳永傑指，全球經濟下行已是不爭事實，現時適度鬆綁樓市措施，可讓樓市重返正常市場機制，而且減辣不費政府一分一毫，反或帶來更多稅收，若不因時制宜，適度調整辣招，將重蹈97年的大跌市，後果堪虞。

內地客買港樓需繳30%辣稅

現時內地人士來港置業須支付樓價30%的印花稅，包括15%買家印花稅（Buyer Stamp Duty, BSD） 及從價印花稅（Ad Valorem Stamp Duty, AVD）（前稱Double Stamp Duty, DSD）。

自2012年10月27日起，一般非香港永久居民及所有公司購買香港住宅，是需要繳付15%的買家印花稅（BSD），而來港置業同時視作購入第二項物業，因而須支付雙倍印花稅（DSD），而第二項物業的從價印花稅稅率調升至劃一15%（AVD），內地客變相需要支付樓價30%印花稅。