恒地ONE INNOVALE 次輪開賣185伙　三小時全數沽清

3號風球「木蘭」襲港，無阻新盤買家買樓意欲。恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway今日（10日）下午3時許進行次輪銷售185伙，當中以價單形式推出佔182伙，最平310萬元起，其餘3伙招標推出。市場指累收逾9,110票，超額認購逾48倍。

【19:00】價單及招標單位共185伙全數沽清

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE – Archway次輪開售約3小時，182伙價單單位已獲全數認購，反映市場對北部都會區有一定信心，正積極考慮加價推售餘下單位。他又指，全數6伙地下花園特色單位及2伙天台特色單位在早段已售罄。

此外，項目今日以招標形式推出3伙，下午率先沽出，意味該盤今日推出的全數185伙已沽清。

恒基林達民表示，正積極考慮加價推售ONE INNOVALE餘下單位。

大手客豪花逾1300萬買3間一房戶

林達民續稱，今日大手時段A組共有15伙賣出，其中錄得一客三伙大手成交，總成交金額約1,386.53萬元，3伙均為一房連衣帽間隔，實用面積為314平方呎，單位分別為B座16樓12室，成交價約460.58萬元，呎價約14,668元；第B座18樓12室，成交價約463.47萬元，呎價約14,760元；及B座19樓12室，成交價約462.48萬元，呎價約14,728元。

【18:45】市傳181伙已獲認購 尚餘一伙

市場消息指，ONE INNOVALE已有約181伙獲買家揀選，佔今日價單發售單位182伙約99.5%，僅餘一伙價單單位待售。

【17:30】兩小時速沽七成單位

發展商表示，該盤於首兩小時已賣出129伙，佔價單發售的單位超過70%。

【17:15】消息指，暫有約103伙獲買家揀選，佔今日價單發售單位182伙約56%。

截至下午4時20分，約有57伙獲買家揀選。（代理相片）

【16:50】林達民：不足兩小時93伙獲認購

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE – Archway次輪開售不足兩小時93伙已獲認購，佔今次推售的182伙計超過五成，

【16:20】消息指，已有約57伙獲買家揀選，佔今日價單發售單位182伙約三成。

【16:15】地下連花園特色戶1200萬沽創新高

ONE INNOVALE - Archway今日招標推出的3伙特色戶已沽出，成交價介乎約785.12萬至1,200萬元。其中一伙A座地下連花園戶，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積617平方呎，私人花園419平方呎，連認購車位權一個，以1,200萬元成交，創下項目最高成交金額。

中原陳永傑指，有大手客擬斥1500萬元購3伙一房。

【15:45】陳永傑：大手客擬斥1500萬購3伙一房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，ONE INNOVALE - Archway首輪累積大批向隅客，加上粉嶺上水區多年來未有大型新盤推出，受不少同區換樓客及分支家庭垂青，預計該盤今日可即日沽清全數182伙價單單位。

他又指，該行準買家中，來自新界東的人士佔約六至七成，九龍客佔約一成，港島客亦佔約一成，外區客中以年輕上車客為主。他又透露，該公司有一組大手買家，擬斥資約1,500萬元購入3間一房連衣帽間單位，預計作自住用途。

【15:30】截至下午3時，已有不少準買家及代理到達位於尖沙咀美麗華廣場一期的售樓廠，現樓人頭湧湧，不少買家已進入等候區。

折實最平開放式戶310萬起

今日發售的185伙，折實最低售價由310.06萬元起，屬實用面積209平方呎開放式單位，位於A座3樓單位08，當中也包括8伙地下連私人花園特色單位。

ONE INNOVALE - Archway於上周六（6日）展開首輪銷售共318伙，即日沽出317伙接近全數沽清。

【示範單位直撃】