屯門NOVO LAND第1B期突上樓書　涉800伙　最細220呎連平台

正在新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 1A 期今日進行第三輪銷售之際， 項目1B期項目，突上樓書，項目合共涉800伙，項目預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約十個月。

NOVO LAND第1B期項目涉800伙，分別由3座住宅大廈組成，標準樓層每層9至17伙，共享三部升降機，全盤單位實用面積由220至1,464平方呎，包括開放式至四房戶型。項目設有140個住宅停車位。

若以室內面積計，全盤面積最細單位為第1座2樓Ｇ室，屬開放式間隔，實用面積220平方呎，連74平方呎平台。

至於，全盤面積最大為第2座頂層25樓A1室，屬四房間隔，實用面積約1,464平方呎，連591平方呎平台及954平方呎天台，設有泳池。

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，涉及住宅樓面約240萬平方呎，合共分六期推售。其中，第1A期現已進行第三輪銷售，共提供824伙， 餘下的第1B期、2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供800伙、929伙、729伙、534伙及769伙，預計入伙日期介乎2023年6月至2025年6月。