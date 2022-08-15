樓市辣招｜美聯建議撤銷BSD、SSD　料撤辣不會刺激樓價大升

樓價回軟，有政黨近日建議政府考慮免除內地人士在港買樓的稅款，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明今（15日）亦建議政府應撤銷已失效的「辣招」，如下調或取消買家印花稅（BSD），以吸引環球人才及資金來港；同時建議取消額外印花稅（SSD）或將年期及稅率回復至「加強版」之前。



布少明指，近年政府的房策由壓抑需求變為協助「有需要、有能力」的市民上車，如2019年及2022年分別放寬按揭保險，他認為目前樓市有撤辣或減辣空間。

下調從價印花稅AVD助市民換樓

他認為政府可將高達樓價15%的從價印花稅（Ad Valorem Stamp Duty, AVD），回復至雙倍印花稅（前稱Double Stamp Duty, DSD），即變回舊稅率，以為市民換樓開方便之門，活化換樓鏈。

布少明又認為，相關措施只會發揮回穩作用，相信樓價不會因而大升。據美聯資料，今年首七個月BSD個案僅錄458宗；而今年同期涉及住宅印花稅15%的AVD則錄1,417宗，分別只佔去年全年的46%及38%。

建議放寬移民政策 縮短「永居」時間要求

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷則指，目前香港各項人才政策獲得永久居留身份需時較長，建議政府可放寬移民及留學政策，如縮短「永居」時間要求，或放寬自資院校錄取非本地學生的限制。