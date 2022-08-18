滙豐上調H按封頂息0.25厘　莊錦輝：轉按宗數料減少4至5成

滙豐宣布，由今日（8月18日）起上調H按利率封頂息率，由P-2.5％上升至P-2.25％，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，其他香港銀行跟隨大型銀行調整封頂息率的機會很大，目前實際鎖息上限2.5厘將會成為歷史。

他又指，調整僅影響新按揭申請人，以還款期30年計，每100萬元貸款額對比現時目前封頂息率2.5%，每月還款額將增加131元，而壓測收入要求提高263元。

莊錦輝：將重創轉按市場

由於以往的封頂息率為2.5%，他預料，是次調整將重創轉按市場，預計轉按宗數將因而逐步減少四至五成，以按轉按宗數佔整體按揭宗數約四分一計算，估計整體按揭宗數將下跌最少一成。加上近期二手樓市交投淡靜，另一方面新買交投量亦顯著下降，相信本港銀行按揭業務將會進入寒冬期。

他提醒，現時銀行所提供的現金回贈仍有上升趨勢，有意轉按的人士應把握其他大銀行未上調封頂息率前，趕及尾班車轉按，賺取現金回贈。現時銀行的轉按現金回贈介乎1.2％至1.8%，即每100萬貸款額可取約 1.2至1.8萬現金，提交申請表後即可鎖定較低的按息及封頂息率。