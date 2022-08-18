去年啃15%辣稅買豪宅　景順CEO現3948萬沽深灣9號　料退稅2500萬

景順投資亞太區行政總裁羅德城，新近以3,948萬元沽出香港仔深灣9號三房戶，參考去年9月份，他斥近2.34億元買入東半山司徒拔道豪宅白璧高層相連單位，並繳付高達樓價15%的雙倍印花稅，現不足一年內「先買後賣」，或有機會可申請退回相關辣稅，涉及逾2,500萬元。

上述最新由羅德城賣出的深灣9號單位為8座低層A室，實用面積1,341平方呎，採三房一套間隔，在8月10日以3,948萬元易手，呎價29,441元。羅德城與另一人士在2012年4月以3,006萬元購入此三房戶，即持貨十年，帳面升值942萬元或約31%。

景順投資亞太區行政總裁羅德城。（網上圖片）

去年2.3億買東半山白璧相連戶 啃15%辣稅

翻查過去成交資料，羅德城在2021年9月以逾1.452億及8,858.37萬元，買入東半山司徒拔道豪宅白璧高層相連單位，總買入價為2.337億元。兩單位實用面積共3,827平方呎，呎價約61,092元，附兩個車位。當時羅德城需付15%的辣招稅，涉逾3,500萬元。

不過按照現時退稅規定，只要置業人士成功在12個月內售出原擁有物業，便可申請退還雙倍印花稅。假若羅德城賣出深灣9號物業後，重拾首置名義，預計買入東半山豪宅白璧的稅率將降至4.25%，稅款亦大減至約993.2萬元，即可退回辣招稅款逾2,500萬元。