內地生2.28萬租何文田瀚名一房示位　在港親友擔保豁免預繳一年租

臨近9月開學，市場不時傳出內地學生租樓個案。新近一名內地生以約2.28萬元承租何文田瀚名一伙一房戶，但由於有在港親友擔保下，該名內地生可豁免一炮過預繳一年租金。

中原地產高級資深區域營業董事吳國偉表示，上述單位為何文田瀚名高層A室，實用面積409平方呎，屬一房間隔，及開放式廚房設計，獲一名內地生以月租約2.28萬元承租，折合實用呎租56元。

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吳國偉續指，由於單位為示範單位，設有精緻裝修，配備基本家電，該名內地生早已抵港，在親身睇樓後，覺得可以即時入住，所以決定承租單位。與其他一般內地生不同的地方是，由於該名內地生獲其他在香港親友擔保，因此不需要預繳一年租金。業主於今年6月以約1,099萬元一手購入單位，近日收樓即順利租出，可享約2.5厘租金回報。

瀚名租盤叫價約1.8至2.3萬

另外，瀚名中層C室亦錄一宗租務，單位實用面積319平方呎，屬一房間隔，望向北市景，新近以1.62萬元租出，折合實用呎租51元。業主於今年6月以約795萬元一手買入，租金回報約2.4厘。吳國偉表示， 瀚名現時有約11個單位放租，叫價約1.8至2.3萬，呎租約56元至65呎。