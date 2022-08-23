業主移民急售　寧啃10%SSD沽映灣園三房　料實蝕逾70萬

東涌指標屋苑映灣園8月至今僅錄3宗成交，全屬大三房單位。新近一宗業主持貨僅一年半便易手，扣除稅項、雜費料實蝕逾70萬元離場。

中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，映灣園7座低層A室，實用面積891平方呎，三房套房連儲物房間隔，望內園及樓景，原叫價1,008萬元，業主因移民急售，最終減至970萬元沽出，呎價10,887元。

原業主於2020年12月買入價上址，當時作價898萬元，持貨僅一年半，帳面升值約72萬或8%，惟是次沽貨需涉及10% 額外印花稅（SSD）、涉約97萬元，料扣除稅款後，連同釐印、佣金等雜費開支，料實蝕逾70萬元離場。

陳偉業指，買家為擁香港永久居民身份的外籍人士，估計購入單位自用。

加多利軒納米戶業主損手40萬

另外，何文田單幢盤加多利軒，近月連環錄5宗蝕讓成交，新近一宗開放式單位。據代理指，涉及為加多利軒高層B室，實用面積181平方呎，開放式間隔，以400萬元成交，呎價22,099元。

原業主2017年以約441.84萬元買入上址，六年間帳面蝕約41.84萬元，帳面貶值近一成。據代理指，加多利軒7月至今已錄得至少5宗損手成交，一律為面積不足200平方呎的細單位。