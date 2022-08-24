傳立法會秘書長陳維安再沽貨　南區文禮苑洋房1.9億易手｜多相

市傳立法會秘書長陳維安夫婦再度沽貨！繼5月份以4,750萬元沽出渣甸山豪宅後，由他持有的南區文禮苑洋房近日售出，市傳作價約1.9億元，如成交價屬實，料持貨廿載帳面獲利1.62億元，期內升值逾5倍。本報就此向陳維安查詢，他表示不作評論。

市場消息透露，上述成交為南區深水灣道48號文禮苑一幢雙號洋房，實用面積3,206平方呎，市傳以約1.9億元沽出，成交呎價約5.92萬元。

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據了解，該幢洋房採四房間隔，地下為客廳、飯廳及廚房，一樓則提供三間房間及工作間，頂層為天台。至於主人房則位於低層地下全層，主人房設有閱讀區及工作室。

據了解，上述洋房由ARIGON LIMITED持有，公司董事包括立法會秘書長陳維安及其妻子王虹虹。洋房早於2001年買入，當時買入價2,780萬元，若以最新市傳成交價計，洋房在過去二十一年帳面升值約5.8倍或約1.62億元。

5月以4750萬沽渣甸山豪宅

事實上，陳維安近月亦有沽貨行動，如今年5月份以4,750萬元沽出渣甸山嘉雲臺單位屬8座中層單位，實用面積1,300平方呎，成交呎價36,538元。陳維安夫婦於2000年以約1,130萬元買入此單位，持貨近二十二年，帳面獲利3,620萬元，升值3.2倍。

數月內兩度沽貨，料陳維安合共套現逾2.3億元。