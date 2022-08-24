英國曼徹斯特One Victoria在港推售　陳智燊：好掛住英國生活

由太一控股集團發展的英國曼徹斯特One Victoria，正部署在港推售，今日（24日）進行軟銷，並邀得藝人陳智燊及太太宋熙年任嘉賓。其中，早前拍片指英國倫敦物價貴的陳智燊今日表示，非常掛念英國生活，「壓力唔大，生活節奏輕鬆」，又指曼徹斯特交通便利，非常適合有移民打算的港人考慮。

涉一至三房 最平售184萬港元起

太一控股集團有限公司行政總裁張耀德表示，One Victoria座落英國曼徹斯特北部，分為東、西塔樓，其中東翼有14層、西翼有10層，合共提供128套公寓，售價由19.9萬英鎊（即約184萬港元）起，預計於2025年第一季度完工，現有過半數單位被認購。

One Victoria設有車位，位置鄰近維多利亞火車站，且項目亦響應了ESG的發展。集團表示，英國曼徹斯特附近聚集大量初創公司，預計高管人員對高檔住宅項目有需求，未來七年料會供不應求。

至於嘉賓陳智燊早前拍片批英國首都倫敦的物價貴，影片以「英國首都倫敦乜都貴，揸車入油貴，搭地鐵貴，坐巴士貴，酒店又貴，食嘢又貴，使費乜都貴...」為題，引起網民熱議。未知是否因為倫敦的物價貴，是次轉為推介物價較平的曼徹斯特。