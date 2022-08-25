港交所CEO顧問楊秋梅入市　斥1.2億買九龍站天璽高層

本月初九龍站豪宅天璽一伙高層貨尾，以逾1.21億元沽出，呎價高達約8.2萬元，破屋苑一手呎價新高紀錄，豪宅買家身份曝光，為港交所行政總裁顧問及董事總經理楊秋梅。成交為天璽20座1區高層A室，四房雙套，連一個車位，8月初以逾1.21億元沽出，以實用面積1,481平方呎計，呎價約82,000元。

資料顯示，單位新買家為楊秋梅（YANG QIUMEI）。楊秋梅於今年3月份獲港交所委任為行政總裁顧問及董事總經理。她曾於2010年至2013年擔任港交所內地業務發展主管和市場發展副主管，此前亦曾擔任中證監基金部副主任。

港交所行政總裁顧問楊秋梅。（港交所圖片）

楊秋梅目前負責與港交所的內地業務發展和客戶發展部門合作，協助推行各項內地發展戰略，同時負責管理集團的中國內地子公司、管理集團行政總裁辦公室的工作，向港交所行政總裁歐冠昇匯報。

首置名義入市 繳稅516萬

是次楊秋梅入市繳付約516萬元作為稅款，佔樓價約4.25%，反映是以首置名義入市。據成交紀錄冊顯示，上述單位新買家採用180日付款計劃。此外，招標文件顯示，單位每月管理費為12,188元，即每呎管理費約8.2元，每季地稅為7,398元。

九龍站天璽由新地（0016）發展，於2007年已入伙，提供824伙。屋苑近一年甚少錄得一手貨尾成交，對上一宗已追溯至去年9月，當時屋苑第21座第3區79樓C室，實用面積1,608平方呎，以逾1.3億元沽出，呎價約8.13萬元。