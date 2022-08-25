7月整體甲級寫字樓空置率升至9.6%　租金按月跌0.1%

仲量聯行今（25日）最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，由於7月有數個具規模的寫字樓單位重投市場，同時正值寫字樓傳統租賃淡季，導致7月香港整體甲級寫字樓空置率升至9.6%，較6月的9.4%略為上升，其中，中環區的空置率由6月的7.9%上升至8.2%。

至於灣仔 / 銅鑼灣則由6月的9.0%升至9.5%；尖沙咀由10.2%升至11.1%；九龍東空置率則由12.8%回落至12.6%。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示，7月及8月為寫字樓市場的傳統淡季，加上大部分國家已重新開放邊境，不少企業的管理層均離境外遊，因此，這兩月市況較淡靜。鮑雅歷相信，寫字樓市場的租賃交投將在未來數個月見改善，若本地政府完全撤銷隔離措施，料為寫字樓租賃市場帶來突破性需求。

整體甲廈租金按月再跌0.1%

由於上月有一座政府大樓於啟德落成，導致7月整體甲級寫字樓市場錄得217,000平方呎淨吸納量。月内較矚目的辦公室擴張個案，為遠東宏信租用西九龍環球貿易廣場（ICC）、建築面積10,100平方呎樓面，屬現址擴張。

另外，共享工作空間營運商IWG同樣在上述大廈租用建築面積33,000平方呎樓面以配合辦公室擴張。

仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝指，7月整體甲級寫字樓租金按月進一步下跌0.1%。主要分區市場計，中環和灣仔 / 銅鑼灣租金皆錄得輕微跌幅，分別下跌0.1%和0.2%，而尖沙咀租金則微升0.3%。