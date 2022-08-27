地產經紀圍浴巾賣樓惹關注　利嘉閣︰手法較新穎　沒有不雅舉動

近日網上流傳一條樓盤宣傳短片，片中可見，地產經紀陳蒨葶（Sammi）以坐在浴缸中，以浴袍示人，推銷啟德尚・珒溋樓盤，大讚空間闊落。然而，該短片在網上引起廣泛談論，終被下架。影片顯示，陳蒨葶為利嘉閣地產旗下地產經紀，為其拍攝樓盤宣傳片。

強調沒有不雅舉動或不恰當表述

利嘉閣地產最新發表回應，不點名稱該段短片的拍攝構思，是由一名前線同事將自己代入作model來演繹，手法較為新穎，因而在網上出現比預期大的迴響，當中有批評但亦有讚賞。

該行強調，該前線同事介紹浴室的片段中，是穿着短身衫褲再披上毛巾，為要表現出寬敞浴室和特大浴缸的效果。該前線同事在全片中，都沒有不雅舉動或不恰當的表述；而在短片發出前，已經過審視，影片內容不存有任何不雅地方。短片完成製作後，亦經賣方確認同意。

把短片下架 免同事受網絡欺凌

利嘉閣地產又指，留意到短片播出後，網上有部分較負面的迴響，而且顯然是針對個人來發表。有些更加是截圖或剪片後加以渲染、誤導，並對該前線同事作出人身攻擊。雖然這段短片在網上的談論度很高，但被部分人肆意扭曲，而部分網民亦被誤導，令這段短片無奈地偏離了介紹樓盤原意，浪費整個拍攝團隊的努力。另外，短片播出後，該前線同事受到不必要的人身攻擊，更在網上被「起底」、「改圖」等。

利嘉閣地產補充，事件發生後，公司和發展商立即商討，並且取得共識。彼此都認為有需要保護該前線同事免再受網上欺凌，因此決定將短片暫時下架，重新整理後再考慮安排播出。發展商表示，對利嘉閣地產及今次拍攝團隊的專業態度仍予以肯定，並衷心希望該前線同事不會受今次事件困擾。