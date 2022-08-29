Larchwood加推20伙　首推最細181呎單位　折實售418萬起

宏安地產（1243）旗下大角咀Larchwood昨晚加推2號價單，涉及20伙，當中首度推出全盤最細、面積僅181平方呎的單位，折實售價由417.8萬元起。項目兩日暫收約360票。

新價單包括7伙開放式、8伙一房及5伙特色戶，實用面積由181至267平方呎，維持最高15%折扣計，折實售價由417.8萬至639.5萬元，折實呎價21,152元至25,109元。

當中售價最平一伙屬3樓D室，實用面積181平方呎，開放式間隔，連26平方呎平台，折實售價417.8萬元，折實呎價23,083元，此為項目面積最細的單位之一。

Larchwood上周六起開放示範單位及收票，據了解，項目兩日暫接獲約360個認購登記，以項目至今公布70伙價單計，超額逾4倍。

↓↓26樓F室一房示範單位↓↓

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↓↓22樓E室開放式示範單位↓↓