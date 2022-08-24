大角咀Larchwood首批50伙　折實均價20888元　開放式戶383萬起

宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood繼上周公布樓書，並在昨日開放兩個示範單位後，今日（ 24日）公布首張價單，首批提供50伙，折實平均呎價為20,888元，當中開放式戶折實售價最平383.3萬元。

宏安地產執行董事程德韻表示，形容首批價單為「回到松前價」，定價參考同區項目及同系薈藍，與市價比較約有一成折讓。最快本周六開放示範單位予公眾參觀，及後隨即接受公眾認購登記，預料下周推售應市。

發展商：定價屬「回到松前價」 低市價一成

首批50伙實用面積203至259平方呎，涵蓋開放式至一房戶型，當中約有38伙開放式，及12伙一房單位。以最高折扣15%計，折實售價由383.3萬至591.2萬元。

首張價單中，入場單位為5樓G室開放式戶，實用面積206平方呎，折實售價383.3萬元，呎價18,607元。至於最平一房戶為5樓J室，實用面積259平方呎，折實售價477.8萬元，呎價18,448元。

利奧坊．壹隅四月份開價 首批均價23928元

大角咀區內上一個開價新盤為恒地（0012）利奧坊．壹隅，於4月份公布首張價單，提供123伙，整批折實平均呎價23,928元，折實售價由499.516萬元起。至於有利集團（0406）與市建局發展的大角咀單幢盤利．晴灣23，在去年5月開價，首批50伙，折實平均呎價18,858元，折實入場價465.3萬元。

至於同區二手屋苑方面，利奧坊‧凱岸、利奧坊‧曉岸的二手成交呎價介乎2.18萬至2.28萬元，位於附近、入伙約6年的奧城‧西岸，近月呎價約1.85萬元。

開放式佔全盤約六成

位於大角咀洋松街62號的Larchwood，屬宏安地產旗下重建項目，提供187伙，當中實用面積由181至413平方呎，涵蓋開放式至兩房戶型。

其中開放式佔114伙，佔全盤約六成，實用面積為202至210平方呎；一房戶提供56伙，實用面積250至267平方呎；另項目提供17伙特色戶。基座設有兩層商舖及一層會所，關鍵日期為2024年4月30日。

↓↓22樓E室開放式示範單位↓↓

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↓↓26樓F室一房示範單位↓↓