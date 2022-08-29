泓碧3600呎獨立屋曝光　四套房連花園　呈現代低調奢華｜豪宅直撃

由碧桂園集團（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，提供13座臨海獨立屋，今日（29日 ）首度開放全新16號示範屋予傳媒參觀，洋房面積3,593平方呎，連1,452平方呎花園及泳池。

碧桂園香港地產營銷管理部總經理林曉箐表示，屋苑臨海洋房「泓碧天成」，屬低密度豪宅設計，早前6號及5號獨立屋推出市場後迅即售出，成交價2.33億元，成交呎價45,393元， 創下馬鞍山獨立屋成交價新高。

是次開放予傳媒的16 號獨立屋，特意邀請著名設計師鄭炳坤設計，運用深淺及多元化線條對比，揉合奢華與寧謐雅致氣氛，呈現現代低調奢華氣質。

↓↓泓碧獨立屋直撃↓↓

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泓碧的13 間獨立屋，前臨白石高爾夫球場及吐露港山海景致，以兩層至三層高設計，實用面積由3,310至5,289 平方呎，間隔由四房四套房至五房五套房不等，全附設私家花園連游泳池，花園面積由1,411至3,527平方呎。屋內設升降機直達各層。座駕亦可駛至停車場，直接泊於獨立屋門外，極高私隱度。

整個項目的獨立屋外型，以歐洲豪邸建築風格為基調，設有私人入口大閘、雙重大門及玄關，地下層與層之間高度達4.5米，配合落地玻璃趟門連接逾千呎私人花園及私人泳池。