IWG Spaces 8QRE 涉6.7萬呎樓面　暫租出兩層　9月1日開幕｜直撃

靈活工作空間供應商International Workplace Group（IWG）早前承租太古地產（1972）旗下金鐘皇后大道東8號（8QRE）合共18層樓面，以開設辦公中心Spaces 8QRE，今（30日）率先開放予傳媒參觀，並將於9月1日正式開幕。

已有兩層全層出租

是次為IWG首度進駐金鐘商業區，涉及18層樓面，總面積約佔67,000平方呎，提供逾188個私人辦公室，單人固定辦公桌及企業專屬樓層，以應付不同規模公司的需求。另外，亦設有兩層「商務俱樂部」開放空間，一樓及部分樓層有陽台，可眺望金鐘一帶街景。

IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示，近年企業對混合辦公模式需求大增，目前8QRE中心已有兩層全層出租。至於IWG其他辦公中心，於今年6月份的使用率明顯有增長，較2月大幅上升逾八成，故Paul MacAndrew相信未來十二個月將全面租出。

IWG旗下在港品牌包括Spaces、Regus 及Signature於疫情期間，開設了兩間Spaces中心及3間Signature中心，合共18個據點。

↓↓↓Spaces 8QRE內部環境↓↓↓