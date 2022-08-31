何文田芳菲周六賣11伙　涉一至兩房　折實入場688.5萬起

由協成行發展、位於何文田的單幢新盤芳菲，已屆現樓，項目昨（30日）上載新銷售安排，落實周六 （9月3日）以先到先得形式推售11伙，折實售價由688.5萬元起。

該批11伙單位，戶型涵蓋一房至兩房，實用面積286至465平方呎，價單呎價為810.1萬至1,433.8萬元，價單呎價26,873元至31,224元，扣除最高15%折扣優惠後，折實售688.5萬元至1,218.7萬元，折實呎價約22,842元至26,540元。

當中入場單位為6樓B室，實用面積286平方呎，屬一房間隔，折實售688.5萬元，折實呎價24,073元。

↓↓↓芳菲28樓C室一房現樓示位↓↓↓

+ 5

發展商早前更新價單，價單定價不變，推出3種新付款優惠，當中包括「現金優惠付款計劃」、「換樓易900付款計劃」及「Madera輕鬆一按付款計劃」，最高可獲15%折扣。同時，亦開放全新5個現樓示範單位接受預約參觀。

芳菲為單幢住宅項目，樓高26層，合共提供71伙，標準戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由286至481平方呎。另設4伙連平台或天台的特色戶，實用面積介乎377至742 平方呎。