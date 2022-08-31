領展7.66億奪安達臣道首幅商業地　合符市場預期

地政總署公布，上周五（26日）截標的觀塘安達臣道首幅商業地由本地房託基金領展（0823）（The Link Holdings Limited）奪得，成交價7.66億元。以項目最高可樓面面積約139,246平方呎計算，每呎樓面地價約5,501元，合符市場預期。

該項目上周五截標時共收到5份標書，均來自本地發展商及房託基金，包括在安達臣道發展區內擁有住宅新盤安峯的華懋集團、在區內持有住宅地的長實（1113）、新地（0016）及信置（0083）。

上述安達臣道商業地皮為測量約份第3約地段第1078號，地盤面積約63,292平方呎，地皮位於安健道旁，西南面方向秀茂坪邨，鄰近安秀道公園七人足球場，而南面則為安達邨。

每呎樓面地價料約4000至6500元

地皮指定作非工業（不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站）用途，最高可樓面面積約139,246平方呎。據賣地章程，項目須於2028年6月30日完工。市場預計，該幅商業地皮估值約5.5億至9.05億元，每呎樓面地價約4,000元至6,500元。

上述地盤附近用地，大部分正進行平整及其他前期工程，基建配套尚未充分落實（包括地盤旁的安健道預計於2023年才大致竣工），與當區首個住宅項目、即預計同於2023年落成的華懋安峯，以及長實在2020年投得的港人首置上車盤相比，在地理位置上亦有一定距離。