安達臣道首幅商業地明截標　估值最高9億　測量師料作民生商場

觀塘安達臣道首幅商業地將於周五（26日）截標，項目最高估值高達9.05億元，每呎樓面上限約6,500元。有測量師預計，該商業項目料為安達臣道發展區的主要商業樓面供應，未來料將作民生舖位用途，相信可吸引發展商入標，惟出價或會較審慎。

普縉助理總監（估值及諮詢）李雋傑表示，該幅安達臣道商業地位處整個石礦場中間位置，並鄰近秀茂坪安達邨。是次地盤附近用地大部分正進行平整及其他前期工程，基建配套尚未充分落實（包括地盤旁的安健道預計於2023年才大致竣工），與當區首個住宅項目、即預計同於2023年落成的華懋安峯，以及長實在2020年投得的港人首置上車盤相比，在地理位置上亦有一定距離。

普縉：項目料作民生商場 主打區內客

然而，考慮到地盤為新發展區內的主要商業樓面來源，李雋傑料項目落成後將作民生商場，以服務區內客為主，又相信是次招標會吸引一定數量的發展商入標，但在出價上或會因應現時市況及加息情況，而變得較為審慎。他預計，是次地皮每平方呎樓面地價可達4,500元，總估值約6.3億元。

普縉助理總監 (估值及諮詢) 李雋傑。

地皮估值約5.5億至9.05億元

資料顯示，該幅商業地皮為測量約份第3約地段第1078號，地盤面積約63,292平方呎，地皮位於安健道旁，西南面方向秀茂坪邨，鄰近安秀道公園七人足球場，而南面則為安達邨。該地皮指定作非工業（不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站）用途，最高可樓面面積約139,246平方呎。

據賣地章程，項目須於2028年6月30日完工。市場預計，該幅商業地皮估值約5.5億至9.05億元，每呎樓面地價約4,000至6,500元。