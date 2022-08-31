樓價回落、建築成本上漲　仲量聯行：料賣地氣氛將維持疲弱

仲量聯行今天（31日）發布的《香港住宅銷售市場綜述》指，政府年初迄今招標出售的地皮，均以接近或低於市場估值售出，相反，2017年佔50%的住宅地皮均以高於市場估價售出。仲量聯行指，面對樓價回落、建築材料價格上漲、加息令融資成本上升等因素，估計短期發展商投地仍會抱保守策略，賣地市場氣氛將維持疲弱。

參考近日市場上招標售出的用地，均低於市場預期下限，如7月26日以5.51億元或每平方呎樓面地價12,821元批出予嘉華（0173）的西營盤醫院道住宅地，成交價較市場預期下限低1.3%。另外，市建局西營盤崇慶里/桂香街的發展項目，以每平方呎樓面地價13,085元批予遠東發展（0035），成交價亦低於市場預期。

近年賣地成為政府庫房收入的一大重要來源。（資料圖片）

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，2017年樓市仍處升軌，發展商投地較積極。惟今年，多幅地皮均以接近或低於市場預期下限售出，反映發展商投地已趨審慎。展望今年餘下時間，市場很大機會仍須面對局限樓價上升、推高發展成本的種種因素，預料賣地市場氣氛將維持疲弱。政府須考慮相關因素並相應調整底價，否則流標情況將有可能增加。

其中一個原因導致土地市場疲弱，是由於中小型住宅樓價逐漸回落（截至今年7月，仲量聯行中小型住宅指數錄得4.4%跌幅），促使發展商就發展項目附加更高的風險溢價。此外，新盤相繼推出，惟置業氣氛薄弱，發展商普遍採取具競爭力的訂價策略，期望獲得較理想的銷售表現。若預期未來樓價升幅有限，則地價上揚的空間亦會收窄。

內地發展商轉趨低調

仲量聯行研究部執行董事黃志輝指，數年前積極在港投地的內地發展商，於近年的香港賣地市場已趨低調，加上建築材料價格上漲，帶動建築成本上升。根據土木工程拓展署的土木工程指數，2021年建築成本上升10.8%，至2022年截至5月進一步上升4.3%。土地競投者唯有降低土地成本以維持預期的利潤率。

他表示，加息令融資成本上升，自踏入2022年迄今，一個月香港同業拆息已上漲117個基點，而隨著銀行體系總結餘進一步下跌，預料優惠貸款利率亦會上調，影響發展商投地出價。