嘉華國際5.5億奪醫院道地皮　每呎12820元低估值下限

西營盤醫院道住宅小型地皮，上周五（22日 ）截標並接獲11份標書。地政總署今（26日）公布，地皮由嘉華國際（0173）奪得，成交價5.51億元，每呎樓面地價12,820元，略低於市場估值下限價1.3萬元。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，很高興中標西營盤醫院道住宅地皮，認為該地皮地點優越，為港島區少有的供應，暫未知發展哪一類戶型，但他相信會發展一些具特色的單位，預計可吸引港島區客群。

溫偉明：成交價反映現時市況

被問及是次中標價略低於市場估值下限，他認為，成交價反映現時市況，又指地皮獲多家發展商入標，反映市場對前景有信心。他又指，雖然進入加息期，但香港仍然處於低息水平，如美國進一步加息，香港銀行未必會跟隨。

翻查資料，嘉華國際近年甚少獨資中標官地，多以合資形式奪地，如2019年7月夥拍中國海外（0688）及會德豐地產，以約127.39億元投得啟德第4A區1號地盤；同年11月又夥拍中國海外、恒地及九倉以約159.5億元投得啟德第4A區2號地盤。

是次由嘉華投得的醫院道地皮，鄰近住宅匯賢居、東華醫院、香港佐治五世紀念公園等。地盤面積約5,372平方呎，最高可建樓面約42,979平方呎。綜合市場人士早前預測，地皮估值約5.6億至9.5億元，每呎樓面地價介乎1.3萬至2.2萬元。

上周接獲11份標書

該地皮上周五截標時，接獲11份標書，遞交標書財團包括會德豐地產、英皇國際（0163）、漢國置業（0160）、恒地（0012）、信置（0083），以及百利保（0617）及富豪酒店（0078）合資財團等。

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需保留地盤內石牆樹、細葉榕樹

據資料，地皮範圍內有石牆樹及細葉榕樹，中標財團預計需要保留相關樹木。此外，上述醫院道地皮位置較為「吊腳」，位於上落斜的中間位置，且地皮規模較細，未能提供充足車位。