元朗PARK YOHO壓軸一期命名「PARK YOHO Bologna」　提供164伙

新地（0016）旗下元朗錦田北的「PARK YOHO」今日（1日）將第3期、亦是全盤最後一期命名為「PARK YOHO Bologna」，涉及164伙，分第8A及8B兩翼，戶型涵蓋開放式至三房單位，屬總數七期項目之中伙數最少、密度最低的一期。

新地副董事總經理雷霆預告，項目將推出現樓示範單位予公眾參觀，緊貼同系Wetland Seasons Bay 3期後推出，料最快9月底推售。他又表示，項目總佔地190萬平方呎，七期項目合共提供超過3,000伙，過去數年已售出逾97%。

被問到會否以低價推盤吸客，新地代理總經理陳漢麟表示，集團一直以市價推盤，不排除首張價單會以「吸引的價錢」定價。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理陳漢麟

另外，項目1、2期仍有一手單位銷售當中，分層單位平均呎價約1.5萬至1.6萬元。部份頂層特色單位呎價為1.8萬至1.9萬元。

至於上述樓盤名稱，是以意大利北部歷史文化城市Bologna來命名，象徵項目能像Bologna般擁有交通地理及優美環境，為住戶帶來意式休閒生活。

PARK YOHO 第1、2期已入伙

新地峻巒發展項目PARK YOHO，位於元朗錦田北，涉及31座，提供逾3,000多伙。其中，第1期細分為1A、1B、1C 三部分，涉1,027伙，戶型涵蓋開放式至三房。另項目第2期亦細分為2A、2B、2C 三部分，涉1,933伙，戶型涵蓋開放式至四房。上述六個部分均已入伙。