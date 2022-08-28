NOVO LAND兩期累沽1538伙　吸金逾94億　2B期涉729伙或年底登場

新地（0016）屯門NOVO LAND自7月底開始推售，至今近一個月，新地副董事總經理雷霆今（28日）表示，NOVO LAND第1A及第1B期已累售出1,538伙，佔兩期單位總數95%，套現逾94億元。他透露，將加緊部署推出NOVO LAND第2期，冀今年底可發售。

NOVO LAND 2B期主打一至兩房戶

新地代理總經理陳漢麟表示，旗下NOVO LAND第2B期已申請預售，提供729伙，主打一房、兩房戶型，佔全盤約九成，餘下近10%為三房、四房戶型。

新地雷霆（左）及陳漢麟

NOVO LAND第1B期昨進行第三輪銷售，170伙價單單位即日售罄，另招標沽出3伙，單日套現近10.25億元，成交價由359.36萬至976.8萬元。售價最高一伙為2座19樓A2室，實用面積705平方呎，三房間隔，呎價13,855元。

NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，合共分六期推售。其中1A及1B期已推出。至於2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供929伙、729伙、534伙及769伙。六個期數的預計入伙日期介乎2023年6月至2025年6月。