NOVO LAND兩期累沽1538伙 吸金逾94億 2B期涉729伙或年底登場
撰文：李彤
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新地（0016）屯門NOVO LAND自7月底開始推售，至今近一個月，新地副董事總經理雷霆今（28日）表示，NOVO LAND第1A及第1B期已累售出1,538伙，佔兩期單位總數95%，套現逾94億元。他透露，將加緊部署推出NOVO LAND第2期，冀今年底可發售。
NOVO LAND 2B期主打一至兩房戶
新地代理總經理陳漢麟表示，旗下NOVO LAND第2B期已申請預售，提供729伙，主打一房、兩房戶型，佔全盤約九成，餘下近10%為三房、四房戶型。
NOVO LAND第1B期昨進行第三輪銷售，170伙價單單位即日售罄，另招標沽出3伙，單日套現近10.25億元，成交價由359.36萬至976.8萬元。售價最高一伙為2座19樓A2室，實用面積705平方呎，三房間隔，呎價13,855元。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，合共分六期推售。其中1A及1B期已推出。至於2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供929伙、729伙、534伙及769伙。六個期數的預計入伙日期介乎2023年6月至2025年6月。
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NOVO LAND 1B期有多少伙?
設有3座住宅大廈，合共提供800伙
NOVO LAND 1B期何時落成?
預計關鍵日期為2023年6月30日