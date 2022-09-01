MIAMI QUAY I 最快明日開價　首批至少130伙　或中秋長假期開賣

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德承豐道23號MIAMI QUAY I 昨晚上載樓書後，今日率先開放示範單位予傳媒參觀，發展商預告，最快明日（2日）公布首張價單。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY I 首張價單將提供項目至少兩成單位，即涉約130伙，戶型包括開放式至三房單位。他指，擬於周末開放示範單位予公眾參觀，屆時同步接受公眾認購登記，預料最快中秋節長假期推售，定價將參考臨海一線屋苑，以及啟德新盤。

黃光耀又指，項目樓花期較短，且主打一至兩房單位，料可吸引年輕買家、小家庭及投資者入市。迄今項目接獲不少查詢，當中一半來自九龍區，另港島及新界各佔兩成半。

兩房戶佔54% 一房戶佔27%

會德豐地產總經理市務陳惠慈表示，MIAMI QUAY I 由三座住宅大廈組成，合共涉及648伙，主打一至兩房單位，當中一房戶佔27% ，兩房戶佔54%。

當中，標準單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由250至716平方呎不等。另設一伙天際四房兩套特色單位，實用面積約1,335平方呎。