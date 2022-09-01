MIAMI QUAY I 示範單位曝光　兩房連38呎特大露台｜多相

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德承豐道23號MIAMI QUAY I，今日（1日）開放三個示範單位予傳媒參觀，包括一個連裝修示範單位，及兩個交樓標準示範單位。

其中，連裝修示範單位參照第2座28樓B室搭建，實用面積433平方呎，屬兩房間隔。單位不設玄關。甫入大門，右面為開放式廚房，前方為客飯廳，加入不少綠化元素。而客廳連接露台及工作平台，露台及工作平台合併後面積有約38平方呎。

↓↓兩房連裝修示範單位↓↓

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發展商同時開放兩個交樓標準示範單位，其中一個參照第1座28樓B室，屬三房一套間隔，實用面積661平方呎，預計可望向九龍灣一帶及戶外泳池景觀。客飯廳呈長形，連接工作平台。

而另一個則為第3座28樓H室，實用面積315平方呎，屬一房連開放式廚房戶型。住戶需經過睡房才可進入浴室。

↓↓三房套房交樓標準示範單位↓↓

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↓↓一房交樓標準示範單位↓↓

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MIAMI QUAY I 主打一房、兩房

MIAMI QUAY I 由三座住宅大廈組成，涉648伙，項目主打一至兩房單位，當中一房戶佔27% ，兩房戶佔54%。當中，標準單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由250至716平方呎不等。另設一伙天際四房兩套特色單位，實用面積約1,335平方呎。預計關鍵日期為2023年8月31日