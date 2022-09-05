沙田第一城兩房412萬沽　創屋苑兩年新低｜單位直撃

沙田第一城的細單位樓價不斷下試新低，新近一伙低層284平方兩房，以412萬元易手，成交價屬近兩年新低。美聯物業聯席區域經理翁凱傑指，涉及為沙田第一城40座低層E室，實用面積284平方呎，原則兩房，現改為一房間隔及已交吉，單位上月底開始放售，原開價440萬元。

單位最終以412萬元易手，減約28萬元，成交呎價14,507元。參考沙田第一城一伙同類單位，位於49座低層B室，面積同為284平方呎，8月份以420萬元成交，造價低市價10%之餘，更重返2015年時水平，然而低處未算低，不足一個月，上址成交價再跌8萬元。

↓沙田第一城成交單位直撃↓

沙士貨83萬買入 現帳賺4倍

參考銀行網上估價，就上址估價約介乎455萬至496萬元，即成交價較估價低9%至17%。據知，原業主於2003年以83萬元購入上址，因當時屬低位買入，故現沽出帳面仍大幅獲利329萬元，升幅近4倍。從相片所見，單位廳堂企理，廚廁裝修較舊。

日前，沙田第一城44座低層E室，實用面積同址一樣284平方呎，兩房，由原叫價540萬元，劈至455萬元易手，成交呎價16,021元，單位三年間帳面貶值85萬元，貶值幅高達16%，為沙田第一城近年蝕幅最勁個案。