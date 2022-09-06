九龍城半世紀舊樓大劈價　最多減價近24%　周五重推6伙

九龍城侯王道24及26號舊樓，樓齡近四十九年，於6月16日突然公布樓書、價單及上載銷售安排，以一手形式發售6個單位，售價由420萬元起。 至今逾兩個月未有錄得任何成交。

賣方昨日（5日）剛更新價單，大幅調低單位售價，減幅由11.8%至23.8%。項目同時上載新銷售安排，落實於本周五（9日）於上環德輔道中一洲大廈推售。 設大手客時段，買家可購買不少於3伙指定單位或當時可供購買而少於3伙但多於1伙的全部指明住宅物業，另設散客時段，則不設購買規限。

周五銷售設大手客時段

據資料顯示，上述6伙面積由375至424平方呎，價單售價420萬至550萬元，價單呎價由11,200元至12,972元。在更新價單後，最新單位定價為320萬至485萬元，價單呎價由8,533元至11,439元，減幅由11.8%至23.8%。當中減幅最大單位為4樓C室，實用面積375平方呎，由定價420萬元，大幅減價23.8%至320萬元。

九龍城侯王道24及26號。（網上圖片）

不設升降機 低層單位定價較高層高

侯王道24及26號為單幢樓，於1973年6月25日獲發出入伙紙，樓高6層，不設升降機，故低層單位的定價，較高層單位高。

據知，上述6個單位的水錶及電錶均已截斷，單位內無提供燈掣，插座及冷氣機掣，亦無熱水供應。值得留意，單位在過去十五年，大部份時間為出租，上手的間隔、裝置、裝修物料等仍留在單位內。

項目的賣方為胡督祿及李許潤蘭（已故許麗梅之遺產承辦人），現為2樓、3樓、4樓及5樓A單位，3及4樓C單位的註冊業主。