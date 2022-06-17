九龍城半世紀舊樓下周開賣　呎價逾萬元　不設升降機、斷水斷電

九龍城一個樓齡約49年、位於侯王道24及26號的「一手樓」，於昨日（16日）公布樓書及價單，同時上載銷售安排，將於下周四（23日）發售6個單位，售價由420萬元起。

據樓書資料，該項目為單幢樓，於1973年6月25日獲發出入伙紙，樓高6層，賣方為胡督祿及李許潤蘭（已故許麗梅之遺產承辦人），現為2樓、3樓、4樓及5樓A單位，3及4樓C單位的註冊業主。該六個單位實用面積分別為375方呎或424方呎。

不設升降機 低層戶貴過高層

需注意該項目不設升降機，因此價單內低層單位的售價較高層單位更高。1號價單提供6伙，價單售價420萬至550萬元，呎價由11,200至12,972元，入場單位為4樓C室為售價及呎價最低的一伙；至於2樓A室實用面積424平方呎，為售價及呎價最貴的一伙。

該批單位將於下周四（23日）起，於德輔道中262號一洲大廈4樓以先到先得形式發售。該項目的管理人為老牌家族裕泰興，委任年期為一年。

九龍城侯王道24及26號。（網上圖片）

電力、熱水供應已截斷 無氣體供應

上述項目雖然樓齡已達49年，但由於《一手住宅銷售條例》所規定，未曾有轉讓物業的紀錄都屬於一手樓，因此該項目須按法例規定，公布樓書及價單等文件。

樓書資料顯示，上述6個單位的電力供應已經截斷，單位並無提供燈掣，插座及冷氣機掣，供水方面又指各住宅單位均無熱水供應，同時水錶及電錶均已截斷，單位並無氣體供應。

過往15年作出租 現有間格、裝置未有清拆

該批單位在過往15年大部份時間均為出租，而單位現有之間格及裝置、裝修物料及設備均為租客所設置，租期屆滿搬出時並無清拆/清走，而棄置在單位內的。惟租客並無提供當初設置此等間格及裝置、裝修物料及設備的用料資料及裝修圖則，但基於條例要求，樓書只能按現場所見作描述。

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屋宇署4月頒佈命令 建築物構成危險

此外，屋宇署於2015年7月27日就上述項目所業主發出強制驗樓通知，而建築事務監督則於2022年4月26日頒佈命令，指該座建築物構成危險，命令物業擁有人須就樓宇的外牆進行工程，包括須清除鬆脱及破裂的混凝土，而工程須最遲於今年7月25日前展開，並於2022年10月23日前完成。

樓書資料又顯示，有關項目水、電之供應，單位買家須自行向有關政府部門/公用事業機構申請，及支付相關之按金。買家如進行裝修，也須自行安排清理廢料及支付相關支出。