MIAMI QUAY I 下周一首輪賣138伙　折實售524萬起　最多可購6伙

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I 今公布銷售安排，落實下周一（12日）中秋節翌日展開首輪銷售，合共138伙，折實入場價由524.2萬元起，屬開放式戶型。截至昨晚，項目錄得逾1,200個認購登記，超額認購約7.6倍。



137伙價單單位 折實均價23250元

據銷售安排資料，首輪銷售138伙中，有137伙以價單形式推出，於下周一下午2時至晚上8時進行銷售，當日將分為A組及B組，A組買家可購買不多於6伙，以及B組則可購買不多於3伙。至於餘下一伙為招標單位，為第1座30樓A室頂層特色戶，招標期為9月12日至10月1日。

會德豐地產常務董事黃光耀今（7日）表示，項目以價單形式推出的137伙，實用面積250至716平方呎，當中開放式戶佔9伙，一房及兩房佔74伙及37伙，三房戶則有17伙。

折實低於1200萬元單位有120伙

該137伙的價單定價由595.6萬至2,115.3萬元，價單呎價23,112至29,543元，折實價524.2萬至1,861.5萬元，折實呎價20,339元至25,999元，折實平均呎價23,250元。他又指出，當中83伙折實售價低於800萬元，低於1,000萬元則有92伙，低於1,200萬元有120伙。

MIAMI QUAY I 於9月12日中秋翌日首輪開賣138伙。

項目至今已公布兩張價單，合共涉195伙，當中，約有11伙開放式、88伙一房、77伙兩房、19伙三房。首張價單130伙，折實呎價22,452元，較第二張65伙的23,991元高約7%，料反映景觀及樓層因素。

綜合兩張價單的折實平均呎價為22,984元，扣除最高折扣優惠後，兩張價單折實售價由524.2萬至1,861.5萬元，折實呎價為20,339元至25,999元。兩批價單折實總值18.15億元。

特設兩種付款計劃

此外，發展商新增「匠心粉絲」建築期付款計劃，旗下及合作發展商的會員可於簽訂臨時買賣合約時繳付樓價5%訂金，其餘95%可於收到「收樓通知信」後14天內繳付。

項目亦設 「支持醫護心連心 120 天現金優惠付款計劃，合資格醫護人員及其家屬朋友除了享有額外樓價2.5%折扣優惠外，亦有120天成交期，比 「90天現金優惠付款計劃」 延長30天。