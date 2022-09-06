上月6盤申預售涉3341伙　包括ONE INNOVALE兩期、柏瓏第2期

8月份共有3個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉及2,305伙，按月增加685伙或42%。當中，包括已推出發售新地（0016）屯門NOVO LAND第1B期，提供800伙，預計落成日期2023年3月31日。

上月3盤獲批預售、涉2305伙

另外，同系天水圍Wetland Seasons Bay第三期，提供384伙，預計落成日期2023年3月31日，發展商今日公布，最快日內上樓書，不排除周內公布價單。

另一獲批預售的項目為由中國海外（0688）、嘉華國際（0173）及會德豐地產合作發展的啟德承豐道15號第二期項目，提供1,121伙，預計落成日期為2025年2月28日，該項目的第一期於今年7月已獲批出預售。整個項目共分兩期發展，合共涉2,138伙。

6盤申預售、涉3341伙 近三個月最多

另外，8月份署方接獲6宗預售樓花新申請，涉及3,341伙，按月增2187伙或1.9倍，為近三個月最多。 當中包括恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE第2期及第3期項目，分別涉408伙及565伙，預計落成日期為2023年6月30日。

另泛海國際（0129）發展的元朗洪水橋滙都第2期亦申請預售，提供402伙，預計落成日期為2024年10月31日。

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏第2期亦申請預售，提供680 伙，預計落成日期為2025年3月18日。

其他申請包括，新地（0016）旗下九龍啟德協調道10號第2期，共584伙，預計落成日期為2025年6月30日，以及中國海外（0688）啟德第4E區1號住宅地，設702伙，預計落成日期為2026年9月30日。