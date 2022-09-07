新地Wetland Seasons Bay第三期上樓書　涉384伙　最細268呎起

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第三期提供384伙，已獲批入伙紙。項目今日（7日）上載樓書。項目由兩座9層高的低密度住宅大樓、兩幢6層高別墅，以及6幢洋房組成，合共提供384伙。當中，標準樓層每層19至21伙，各共享三部升降機。



Wetland Seasons Bay第三期提供384伙，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積由268至1,895平方呎。當中，分層單位的實用面積268至1,034平方呎；另24伙別墅的面積由757至1,158平方呎；餘下6幢洋房的面積由1,874至1,895平方呎。

若以室內面積計，最細單位為6A座1至9樓C1室，屬開放式間隔，實用面積268平方呎。至於最大一伙為第6A座10樓B1室，實用面積約947平方呎，有梗廚，且連125平方呎平台及396平方呎天台。

洋房面積最大近1900呎

別墅方面，最大為別墅W10及別墅W11地下A室，實用面積1,158平方呎，屬五房間隔，分別連613及716平方呎花園。

洋房方面，面積最大為第1號洋房， 實用面積1,895平方呎，屬三房間連工人套房隔，連839平方呎花園及776平方呎天台及地庫。

圖中的6B座10樓，屬頂層，每層16伙。（樓書資料）