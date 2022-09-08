Wetland Seasons Bay3期下周開價　定價參考同系1、2期｜現樓直擊

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，昨日已上載樓書。發展商今日（8日）率先開放兩個無改動現樓示範單位， 以及複式空中會所予傳媒參觀。新地代理總經理胡致遠指，項目最快下周公布首張價單，隨即對外開放現樓示範單位。

首兩期平均成交呎價逾1.6萬

胡致遠今日表示，Wetland Seasons Bay第3期最快下周公布首張價單，首批將涵蓋不同戶型，定價將參考同系1期及2期造價，首兩期的平均成交呎價超過1.6萬元。但由於第三期的交通及景觀均較前兩期優勝，故預料價錢將更理想，有較大空間上調。至於現樓示範單位會於開價後對外開放；屋苑的空中會所亦即將啟用。

新地代理總經理胡致遠指，項目最快下周、中秋節後公布首張價單。

發展商今日開放兩伙全新現樓示範單位，同屬6A座，包括A8室，為三房間隔，外連露台，外望園景。單位客飯廳呈「L形」，連開放式廚房；另一伙A6室則為兩房戶，同樣外連露台，客飯廳呈長形，同樣採開放式廚房設計。據了解，稍後對外開放之示範單位將包括6B座單位。

↓↓6A座三房現樓單位↓↓

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↓↓6A座兩房現樓單位↓↓

↓↓複式空中會所直擊↓↓

Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積由268至1,895平方呎。當中，分層單位的實用面積268至1,034平方呎；另24伙別墅的面積由757至1,158平方呎；餘下6幢洋房的面積由1,874至1,895平方呎。