老牌家族放售港九一籃子商住物業　意向價共約7.1億

有老牌家族以私人協商形式出售一籃子物業，涉及3幢全幢物業，以及28個商住單位及地下商舖，總面積逾52,800平方呎，分布於港、九多個民生區，當中有3幢物業已統一業權。整個組合意向價合共約7.1億元。



其中一幢為油麻地上海街286至288號全幢物業，位於上海街及永星里交界，距離港鐵油麻地站約3分鐘步程。地盤面積約1,430平方呎，地下及地庫為商舖及儲物用途，1樓至9樓為住宅，總批則面積約11,500平方呎。

至於另一幢、位於同區新填地街293至295號全幢物業，物業地盤面積約1,750平方呎，地下為商舖，1樓至8樓為住宅，總批則面積約10,630平方呎。以上兩項物業皆為單一業權，可整合為較大地盤以作日後重建之用。

此外，另一放售物業位於灣仔軒尼詩道361至363號之半幢物業，鄰近灣仔堅拿道天橋（俗稱鵝頸橋），地下及閣樓為商舖及儲物用途，1樓至14樓為住宅，總批則面積約10,305 平方呎。

獲業主委任為獨家代理的世邦魏理仕香港家族及私募投資辦公室副董事甄梓謙指，是次出售項目從未於市場放售，最為矚目的是油麻地上海街286至288號，因屬單邊地盤，鄰近物業均為單一業權，具重建價值。

甄梓謙指，是次出售將以現狀及連租約形式放售，買家購入後可稍作翻新及重新間隔，再以共居或服務式住宅形式出租，提升租金收入利潤。

↓↓放售物業一覽↓↓

至於其他放售物業，包括大角咀橡樹街76號一個地舖及11個寫字樓單位、油麻地上海街635號一個地舖及3個寫字樓單位、尖沙咀山林道44號一個地舖、深水埗大埔道77號6個住宅單位，以及油麻地登打士街20至22號3個寫字樓單位及兩個住宅單位。