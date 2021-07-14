老牌家族3.8億放售灣仔道舊樓地盤　較五年前強拍估值高近倍

有低調老牌家族放售灣仔舊樓地盤。高力國際指出，灣仔道238至240號舊樓地盤，以招標形式推出，截標日期為今年8月31日，意向價約3.8億元，較五年前強拍時的估值1.94億元高出接近一倍。

該幢物業現為一幢樓高9層之服務式住宅，落成於1963年；地庫及地下現租予髮型屋，一樓至七樓為服務式住宅，提供26個單位。項目地盤面積約1,890平方呎，已獲批以地積比率15倍重建為一幢22層高之銀座式商廈，料重建後面積約2.8萬平方呎，買家更可於新物業外牆及天台加設戶外廣告牌。

高力資本市場及投資服務部高級行政董事王振康表示，是次出售物業位於灣仔道及摩利臣山道交界，僅5分鐘步程直達大型購物中心時代廣場。

2016年遭強拍 當時估值約1.94億

翻查資料，該幢舊樓物業數年前獲財團收購，並在2016年遭申請強制拍賣，惟申請人尚餘240號地舖未成功收購，當時此舊樓估值約1.94億元。不過，隨後該財團順利收購餘下單位並統一業權。

據土地註冊處資料，上述灣仔道大廈的不少單位由盈柏發展有限公司（GOODPEX DEVELOPMENT LIMITED）持有，其公司董事包括陳喜光（CHAN, HEI KWONG FERANT），陳氏為一名律師，同時亦為香港大學基金會員。