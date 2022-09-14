壽司郎密攻港　銅鑼灣店下周一開幕　第18間分店選址曝光

日本迴轉壽司店壽司郎（SUSHIRO）登陸本港短短三年間，已極速開設多達17間分店，最新一間位於銅鑼灣廣場2期的分店，亦即將在下周一9月19日開幕。據知，壽司郎的第18間分店將落戶新蒲崗商場MIKIKI內。



據網上資料，位於新蒲崗太子道東638號MIKIKI 1樓110舖，前身為中式食肆龍皇酒家，惟數月前已結業。舖位已經封上圍板，近日更貼上壽司郎的招紙，列明「即將開幕」。

參考壽司郎在東九龍的分店愈開愈密，目前壽司郎在黃大仙龍翔道110號豪苑基座、樂富廣場地下、藍田啓田商場2樓均設有分店。

如連同下周一9月19日開幕的銅鑼灣新店、以及MIKIKI分店，壽司郎在港將擁有18間分店。早前品牌更在社交平台公開求舖，表示截至8月份，壽司郎已經踏入香港三周年，「仲想開設更多分店」，並列出所需舖位條件，包括實用面積要4,500平方呎起。

至於新地（0016）旗下商場MIKIKI，近年積極吸納日式食肆進駐， 如日本東京牛肉飯「燒牛丼元祖」（東京チカラめし）在MIKIKI開設在港第二間店、另有素食餐廳山梨花野等。