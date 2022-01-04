日本大型藥妝店松本清首進駐　傳100萬平租銅鑼灣巨舖

日本藥妝店一向深受港人歡迎，有傳媒報道指，傳登陸香港多時的日本連鎖藥妝品牌松本清，已選址落戶銅鑼灣恒隆中心兩層巨舖，為其在港首間分店。該舖位原為運動品牌adidas的旗艦店，租用多年，高峰期月租約350萬元，惟據報最新月租低於100萬元，或跌租逾七成。

最快今年第二季開業

據報道指，上述恒隆中心地下及1樓，面向百德新街，連接怡和街，涉及舖面面積約1.4萬平方呎，目前舖位由adidas租用。市場人士透露，新租客為日本藥妝店松本清，最快今年第二季有望開業。據指是次成交租金低於100萬元。

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松本清（Matsumoto kiyoshi）為日本最大連鎖藥妝品牌之一，創立於1932年，在日本擁1,700間藥妝門市，售賣多款化妝品及藥品，為不少遊客必到掃貨地點。近年松本清開始進攻海外市場，先後在2015年及2018年在泰國及台灣等開設分店，現時在台灣已設18間門市。

連環有日本過江龍登港

據日本經濟新聞指，松本清於2019年中已公布計劃在港設店，原因是港人在訪日旅客中，排名於前列。去年10月，松本清在香港求職網上，刊登招聘廣告。參考另一過江龍驚安之殿堂（Dondondonki）在港的首間分店，則於2019年7月開業。

而上述恒隆中心巨舖，初期由滙豐銀行租用多年，至2015年業主分間兩舖招租，合共叫租500萬元，最終減租三成至約350萬元租予adidas，據知租約去年已完結，並獲adidas再短租一年。而adidas撤出恒隆中心後，在銅鑼灣仍有5間分店。