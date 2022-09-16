ONE INNOVALE-Bellevue首批83伙　折實均價1.44萬　開放式306萬起

恒地（0012）粉嶺北馬適路第二期項目ONE INNOVALE - Bellevue，繼昨日公布樓書後，今日隨即（16日）公布首張價單，首批提供83伙，開放式戶入場單位折實價為306.8萬元。首批折實平均呎價為14,398元，較項目第一期ONE INNOVALE-Archway7月底推出的首批單位均價14,168元，高出1.6%。

林達民：開價屬「繼續忍讓價」 有提升空間

恒基營業（一）部總經理林達民表示，形容首批為「繼續忍讓價」，屬起步價，希望以引起市場關注，期待可幫助年輕人上車置業，又預告日後售價有提升空間。又指整個粉嶺北馬適路項目目標呎價為1.6萬元。項目二期示範單位將於今日下午開放予恒地會會員，聽日開放予公眾參觀，同時接受認購登記。

ONE INNOVALE - Bellevue首張價單提供83伙，實用面積221至462平方呎，涵蓋開放式至三房戶型，當中有10伙開放式、56伙一房單位、12伙兩房，以及5伙三房。價單定價329.9萬至742.7萬元，價單呎價由14,282元至17,117元，以最高折扣7%計，折實售價由306.8萬至690.7萬元，折實呎價由13,282元至15,918元。首批價單市值近4.35億元。

開放式戶、一房戶各佔10伙及56伙

最平一伙為C座1樓15室，屬開放式間隔，實用面積221平方呎，價單售價329.9萬元，扣除最高7%優惠後，折實售價306.8萬元。至於最低呎價單位為C座10樓18室，折實呎價低至13,282元。

7月底第一期首批均價14168元

參考第一期ONE INNOVALE - Archway在7月底公布的首張價單，涉123伙，折實平均呎價14,168元，折實入場價由296.2萬元，屬實用面積226平方呎的開放式戶。撇除ONE INNOVALE，近年粉嶺及上水一帶甚少新樓盤推出，上一個樓盤已追溯至2017年，同為恒地的高爾夫．御苑，當時首批118伙，折實平均呎價15,898元。

至於近兩月粉嶺及上水一帶的二手住宅屋苑，平均呎價介乎1.13萬至1.46萬元，其中與ONE INNOVALE最接近的屋苑綠悠軒，近月平均成交呎價約1.13萬元，而鄰近的帝庭軒呎價則約1.31萬元。

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ONE INNOVALE - Bellevue樓花期10個月

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，分為三期，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。當中第一期ONE INNOVALE-Archway位於A、B座，提供603伙。而今次推出的第二期ONE INNOVALE - Bellevue為C座，提供408伙，預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約十個月。

ONE INNOVALE - Bellevue樓書在昨日才公布，全盤單位實用面積由200至892平方呎，包括開放式至四房間隔。當中，一房單位佔六成，兩房單位佔18%；開放式佔9%；另設有少量三房及四房單位，分布於每層1室、地下及頂層。