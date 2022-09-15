恒地粉嶺北二期命名ONE INNOVALE - Bellevue　涉408伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第二期今（15日）命名為「ONE INNOVALE - Bellevue」，涉及408伙，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，預計短期內獲批預售，隨即上載樓書，預計最快本月開售。他續指，由於二期位處整個項目中心，可望正會所及所有綠化觀景，故將較第一期有提價空間。

一房單位佔六成

ONE INNOVALE - Bellevue提供408伙，涵蓋開放式至三房戶，一房單位佔六成，實用面積約286至346平方呎；另兩房佔18%，實用面積約386至501平方呎；開放式佔9% ，實用面積220平方呎起；另設少量三房單位，實用面積約438平方呎。預計落成日期為2023年6月底，樓花期約十個月。

恒地林達民估計，第二期短期獲批預售，隨即上載樓書。

項目取名為ONE INNOVALE - Bellevue，當中「Bellevue」為法文Beautiful View的意思，象徵第二期可飽覽會所、無邊際泳池以及6萬平方呎綠化空間景致。

ONE INNOVALE 位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。當中第一期ONE INNOVALE-Archway提供603伙，佔約80%單位屬開放式至一房間隔，今年7月底推出，累售出590多伙，佔該期數98%。項目關鍵日期為明年3月。