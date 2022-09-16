孔教學院就鑽石山站旁地申建孔廟　一地多用新增安老院、幼兒中心

據城規會資料，孔教學院就鑽石山公屋啟鑽苑旁、彩虹道及龍翔道中間位置的地皮，申請興建樓高5層的孔廟，以作宗教機構設施及社會福利設施。項目將提供223個安老院舍床位，以及提供200名額的幼兒中心。項目預計將於2026年落成。

幼兒中心涉200名額、安老院床位223個

上述地皮位於公屋啟鑽苑旁，距離鑽石山站僅2分鐘步程，是次興建孔廟的地盤佔地約83,078平方呎，擬以地積比率1.944倍發展一幢5層高的孔廟，總樓面約16.14萬平方呎。

落成後宗教機構用途的樓面佔約10.1萬平方呎，安老院舍佔4.33萬平方呎，涉223個床位；幼兒中心則佔約1.7萬平方呎，提供200個名額。整個項目將提供92個停車位。

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2013年已計劃建孔廟 當時預算5億

申請人孔教學院指出，上述申請地點過去已獲批准興建一座4層高的孔廟。而最新方案按照政府「一地多用」原則設計及改良，新增安老院舍及幼兒中心，以服務黃大仙區居民，又指目前新申請對弘揚孔道及推廣文化藝術起關鍵作用。

事實上，孔教學院早在2013年已計劃在鑽石山大磡村舊址興建孔廟，當時預計總開支高達5億元。當時發展方案提及設置孔教文化圖書館、展覽館及劇院等。