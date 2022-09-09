石籬中轉屋申清拆重建兩座公屋　提供1700伙　地積比率放寬30%

據城規會資料，房委會就石籬（二）邨11座及10座（石籬中轉屋），申請重建兩幢公屋，提供1,700伙，項目同時興建一幢樓高6層、作福利設施的大樓。

上述申請地點佔地24萬平方呎，落成後總樓面約168萬平方呎，當中住宅部分佔156萬平方呎，涉及兩幢樓高43層、不多於主水平基準上225米的分層住宅，提供1,700伙，大廈基座設有4層平台。

至於非住宅部分佔12萬平方呎，涉及一座樓高6層、不多於主水平基準上108米的建築物，將提供一間安老院、一間綜合家庭服務中心、一間長者地區中心及一間幼兒中心。

+ 2

建築物高度限制擬放寬25%

申請人房委會指出，為配合政府2018年12月公布的「提升公營房屋用地的發展密度」政策，在技術可行情況下放寛主要市區住宅發展密度最多三成地積比率，房委會就上述項目申請放寬地積比率，由5倍增至6.5倍，增幅30%。項目建築物高度限制則由主水平基準上180米，增加至225米，增幅約25%。

房委會又指出，由於公屋用地短缺，政府一直採取多管齊下的措施增加公屋供應，是次發展方案提供1,700伙，較現有單位數量額外增加約600個公屋單位。