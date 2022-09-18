ONE INNOVALE - Bellevue加推60伙　折實均價14613元

恒地（0012）粉嶺北項目ONE INNOVALE的第二期ONE INNOVALE - Bellevue，上周五公布首張價單後，今日（18日）旋即加推價單第2號、涉及60伙，主打一房及一房連衣帽間戶型，今批折實平均呎價14,613元，最平一伙折實售321萬元起。



截至中午暫收1100票 超額12倍

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，截至今日中午12時，項目錄得約1,100票，以首張價單83伙計，超額超過12倍。故今日加推價單第2號、共60伙，折實後平均呎價14,613元。主打一房及一房連衣帽間，最低折實呎價單位為C座2樓單位19，折實呎價13,283元。而折實售價最平一伙為C座12樓單位15，折實後售價321.22萬元。

第二張價單折實均價高1.5%

參考ONE INNOVALE - Bellevue上周五公布的首批83伙，折實平均呎價為14,398元，今張價單較之高約1.5%，首批的入場單位折實售306.8萬元起。至於項目第一期ONE INNOVALE-Archway 於今年7月底推售，首批單位折實均價14,168元。

第二期ONE INNOVALE - Bellevue為C座，提供408伙，單位實用面積由200至892平方呎，包括開放式至四房間隔。當中，一房單位佔六成，兩房單位佔18%；開放式佔9%；另設有少量三房及四房單位。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約十個月。