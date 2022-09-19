Wetland Seasons Bay 3期本周四首賣80伙　入場費496.8萬起

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，落實於本周四（22日）展開首輪銷售，涉及80伙，入場單位折實售496.8萬元起，屬一房連儲物房間隔。項目將於周三（21日）中午12時截票，同日進行抽籤。

大手客最多可購4伙指定單位

首輪銷售將環球貿易廣場（ICC） 進行，分為大手客A組、以及「散客」B組兩輪揀樓時段。其中，A組設有17間，買家須購買最少一伙或最多四伙指定單位；而B組買家可買最多兩伙。

本周銷售的80伙之中，入場單位為6A座2樓B7室，實用面積356平方呎，一房連儲物房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價13,955元。

前後推出兩張價單、共142伙

項目至今已先後推出兩張價單、合共142伙。上周四公布首張價單提供78伙，折實平均呎價為14,186元，折實售價由496.8萬至981.31萬元。周六加推的第二張價單，則提供64伙，折實平均呎價為14,670元，折實售價由約589.72萬至702.12萬元 。若以折實均價計，第2張價單較首批高約3.4%。

↓↓三房現樓單位↓↓