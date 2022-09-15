Wetland Seasons Bay3期首批78伙　折實均價1.4萬　入場費497萬起

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，已獲批入伙紙。今日（15日）公布首張價單，首批提供78伙，折實平均呎價為14,186元，一房單位折實入場由496.8萬起。



首批78伙分布在6A及6B座，涉一至三房戶型，實用面積由334至667平方呎，價單定價574.3萬至1,134.7萬元，價單呎價由15,038元至18,898元，以最高折扣13.5%計，折實售價由496.8萬至981.3萬元，折實呎價由13,008元至16,347元。

雷霆：市價推盤 最快下周開賣

新地副董事總經理雷霆指，項目為「壓軸登場，機會不再」，是次屬市價推盤，即日起會開放現樓示範單位予公眾參觀，明天接受公眾認購登記，最快下周開售，相信會掀起市場搶購。本港加息在即，雷霆認為，息口上落實屬正常，本港過去多年息口處於低水平，現時各大銀行積極爭取按揭利率優惠，變相有利市民置業。

兩房折實最平600萬有找

入場單位為6A座2樓B7室，實用面積356平方呎，一房連儲物房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價13,955元。至於兩房最平一伙為6A座2樓B2室，面積427平方呎，折實售價598.8萬元，折實呎價14,023元。

折實均價較2期首批低3.5%

參考Wetland Seasons Bay第1期，去年8月公布首張價單、涉245伙，折實平均呎價13,698元；至於Wetland Seasons Bay第2期，去年11月公布首批98伙價單，折實平均呎價14,708元。換言之，今日公布的首批單位折實均價，較2期低約3.5%。

↓↓Wetland Seasons Bay3期三房現樓單位↓↓

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地皮由新地八年前22億投得

Wetland Seasons Bay合共有三期，所在的天水圍第112區地皮由新地在2014年7月以22.21億元投得，每呎樓面地價約1,822元，較毗鄰、同系的Wetland Seasons Park每呎樓面地價1,893元平約3.8%。由於地皮屬於限量地，發展商需最少興建1,330伙，加上位處濕地緩衝區，有較嚴格的環評要求及發展限制，建築成本較同類項目高。

Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積由268至1,895平方呎。當中，分層單位的實用面積268至1,034平方呎；另24伙別墅的面積由757至1,158平方呎；餘下6幢洋房的面積由1,874至1,895平方呎。